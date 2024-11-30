شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للبادل واعتماد جدول الأعمال كاملا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للبادل برئاسة أحمد الغتواري جدول أعمال الجمعية العمومية العادية التي أقيمت صباح اليوم بمقر الاتحاد، وبحضور جميع أعضاء الجمعية العمومية، في حضور مندوبى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية.

وتضم الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للبادل 6 أندية، هي: سبورتنج وهليوبوليس وجزيرة الورد واتحاد الشرطة ونادى اليخت بالإسكندرية والتوفيقية.

وتم التصديق على محضر الاجتماع السابق والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية وبرنامج نشاط وخط العمل للعام المالى وتقرير مراقب الحسابات واعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالى للاتحاد والنظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بلائحة النظام الأساسى والموافقة على كافة اللوائح المالية والإدارية والداخلية والفنية والخاصة بمشروع الألف ناشئ والخاصة بالدورى والمسابقات والحكام.