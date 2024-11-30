شكرا لقرائتكم خبر عن هاتريك "زلاكة" يقود سيراميكا للفوز على مودرن سبورت فى دورى NILE.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سيراميكا الفوزعلى نظيره مودرن سبورت بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد الجبل الأخضر ضمن الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

أحرز أهداف سيراميكا كل من: محمود زلاكة ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 3 و57 و81 وإسلام عيسى في الدقيقة 56، بينما جاء هدف فريق مودرن سبورت الوحيد عن طريق جوناثان نجويم في الدقيقة 62.

بهذه النتيجة يحتل فريق سيراميكا المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 7 نقاط، بينما توقف رصيد فريق مودرن سبورت عند النقطة الثالثة محتلا المركز الثالث عشر.

وشهدت أحداث المباراة سيطرة من قبل لاعبي فريق سيراميكا وإهدار العديد من الفرص المحققة للتهديف في غياب تام من لاعبي مودرن سبورت، وألغى حكم المباراة هدف لفريق مودرن سبورت عن طريق أحمد عاطف في الدقيقة 33 بداعى التسلل عقب الرجوع إلى تقنية الفيديو.

وخاض فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى المباراة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى .. محمد بسام.

خط الدفاع .. حسين السيد ، رجب نبيل ، چاستيس آرثر ، عبد الله مجدي.

خط الوسط .. محمد عادل ، محمود زلاكة ، إسلام عيسى ، أحمد القندوسي ، أحمد بلحاج.

خط الهجوم .. مروان عثمان.

بينما جاء تشكيل مودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف على النحو التالي:

حراسة المرمى .. محمود "جنش".

خط الدفاع ..أحمد مصطفى ، محمد دسوقي ، علي الفيل ، جوناثان نجويم.

خط الوسط .. غنام محمد ، عمرو السيسي ، عبد الرحمن شيكا ، علي زعزع ، إبراهيم أجاسا.

الهجوم ..أحمد عاطف.

أدار المباراة تحكيميا: حمادة القلاوي حكم للساحة، ويعاونه كل من أحمد لطفي مساعد أول ومحمود عبد السميع مساعد ثان والحكم الرابع حسني سلطان ومحمد الصباحي حكما للفيديو وأحمد جابر حكم فيديو مساعد.