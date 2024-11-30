شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة منتخب مصر لكرة اليد لسيدات أمام السنغال فى بطولة أفريقيا بالكونغو والان مع تفاصيل الخبر

خسر منتخب السيدات لكرة اليد أمام نظيره السنغالى بنتيجة 21-16 فى ثالث مواجهاته بمنافسات كأس الأمم الأفريقية، والتى تستضيفها جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2024، وهى البطولة المؤهلة إلى بطولة العالم المقبلة والتى تقام بتنظيم مشترك فى ألمانيا وهولندا خلال شهر ديسمبر 2025.

وفشل منتخب سيدات اليد بقيادة مديره الفنى رامى عبد اللطيف فى تحقيق الانتصار الثالث فى دور المجموعات على التوالى فى مواجهة السنغال.

ونجح منتخب سيدات كرة اليد فى تحقيق الفوز فى أول وثانى اللقاءات على الكونغو والجزائر على التوالى، حيث حصلت مروة عيد على أفضل لاعبة فى المباراة الأولى ومى جمعة فى المباراة الثالثة.

وجاءت مواعيد منتخب سيدات اليد بالمنافسة الأفريقية كالتالى:

مصر أمام كينيا 4 عصرا الأحد 1 ديسمبر .

مصر أمام كاب فيردى 4 عصرا الثلاثاء 3 ديسمبر.

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: فرح الشاذلي، مي جمعة، منة السيد، مروة عيد، ملك طلعت، سارة الخولي، يارا هاني، روان سعيد، ليلي هيثم، فاطمة عرابي، شهد حسام، مريم عمر، أمينة هشام، لوجي عبيد، تقي كمال، رانا راضي، ونوران خالد.

وتضم قائمة منتخبنا الوطنى المصرى الأول للسيدات لكرة اليد كلا من: عبده عبد الوهاب المشرف العام على المنتخبات الوطنية للسيدات ورامى عبد اللطيف المدير الفنى ومحمد عبد الكريم المدرب العام ومحمد عبد المنعم مدرب حراس المرمى وحازم حامد محلل فنى وإيمان مرجان المدير الإدارى ومروج جلال نديم أخصائية علاج طبيعى.

ويقع منتخب مصر بالمجموعة الأولى: التى تضم الكونغو - السنغال - مصر - الجزائر - الرأس الاخضر - كينيا.

وتضم المجموعة الثانية: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - تونس - غينيا - الكاميرون - أوغندا.