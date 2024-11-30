شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد صلاح يفوز برئاسة اتحاد المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

فاز سعيد صلاح برئاسة اتحاد المصارعة بالحصول على 14 صوتا فى الانتخابات التى أجريت منذ قليل لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد لمدة 4 سنوات قادمة مقابل 7 أصوات لمنافسه هانى علام.

واكتمل النصاب القانونى لانتخابات الجمعية العمومية لاتحاد المصارعة، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الاتحاد لدورة انتخابية جديدة بحضور 22 من أصل 22.

تنافس في الانتخابات الثنائي هانى علام، وسعيد صلاح على منصب الرئيس، ويحيى زكريا، محمد محمود، محمود المتبولى،على مقعد نائب الرئيس، وفى السكرتير العام ترشح محمود السيد، إبراهيم عادل مصطفي، هشام عبد القادر.

وينافس على أمانة الصندوق أحمد راشد، نبيل الشوربجي، احمد عمارة، محمود ادم.

وفى العضوية كل من شريف عقل، وائل الشيمى، مصطفى صبحى، السيد عبدالعال، امير الغتمى، محمد السبع، احمد جبر، محمد بدوى، محمود عكاشة، اشرف حافظ، محمد عبدالعزيز، احمد شوقى، نرمين رفيق، إسلام موسى، عبدالرحمن الرفاعى.