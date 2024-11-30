شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرد.. هل الطعن في الفيدرالية ضد غرامة باتشيكو يعطل إيقاف القيد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمختص بملف القضايا الخارجية للنادي الأبيض، على مصير عقوبة إيقاف قيد القلعة البيضاء بعد الطعن الذى قدم اليوم، السبت في المحكة الفيدرالية السويسرية ضد قرار المحكمة الخاص بمسحقات البرتغالى جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق.

وقال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الطعن الذى تقدم به الزمالك في المحكمة الفيدرالية السويسرية، سيعطل عقوبة إيقاف القيد التى ستوقع على النادى لحين صدور الحكم، والذى من التوقع أن يصدر سريعًا، موضحًا أن هذا الطعن هي أخر درجات التقاضي فيما يخص قضية البرتغالى جايمي باتشيكو.

ورفض جيمى باتشيكو العرض الذى تقدم الزمالك به لتقسيط وتسوية مستحقاته لدى النادى، والتى تسببت فى إيقاف قيد النادى الأبيض، وذلك من أجل حسم حلول ودية ترضى الطرفين.

وعرض الزمالك على باتشيكو خلال الأيام الماضية، تقسيط المستحقات على ثلاث دفعات، بدلا من دفعها "كاش"، خاصة أن الغرامة كبيرة على النادى الأبيض، إلا أنه رفض العرض المقدم من الزمالك.

يذكر أن المحكمة الرياضية أصدرت حكما لباتشيكو بالحصول على 450 الف يورو مستحقات متأخرة ، بالإضافة إلى 100 الف يورو مكافأت، إلا أن باتشيكو تقدم باستئناف على الحكم للحصول على قيمة عقده كاملا، وجاء الحكم بحصول باتشيكو على 819 ألف يورو.