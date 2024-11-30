شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتقدم على مودرن سبورت فى الشوط الأول بهدف "زلاكا" بدورى NILE.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق سيراميكا على نظيره مودرن سبورت بهدف دون رد في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ستاد الجبل الأخضر ضمن الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وتمكن محمود زلاكة من تسجيل هدف التقدم لفريق سيراميكا بمرمى مودرن سبورت في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء.

وشهدت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبي الفريقين ولكن لم يتمكنوا لاعبو فريق مودرن سبورت من تسجيل هدف التعادل بينما أهدر لاعبو فريق سيراميكا العديد من الفرص المحققه للتهديف وتعزيز التقدم بالهدف الثانى.

وألغى حكم المباراة هدف لفريق مودرن سبورت عن طريق أحمد عاطف في الدقيقة 33 بداعى التسليل عقب الرجوع الى تقنية الفيديو.

وخاض فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد ، رجب نبيل ، چاستيس آرثر ، عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل ، محمود زلاكة ، إسلام عيسى ، أحمد القندوسي ، أحمد بلحاج.

خط الهجوم: مروان عثمان.

بينما جاء تشكيل مودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود "جنش".

خط الدفاع: أحمد مصطفى ، محمد دسوقي ، علي الفيل ، جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي ، عبد الرحمن شيكا ، علي زعزع ، إبراهيم أجاسا.

الهجوم: أحمد عاطف.

يدير المباراة تحكميا: حمادة القلاوي حكم للساحة ويعاونه كلا من أحمد لطفي مساعد أول ومحمود عبد السميع مساعد ثان والحكم الرابع حسني سلطان ومحمد الصباحي حكما للفيديو وأحمد جابر حكم فيديو مساعد.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر فى ترتيب دورى nile برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وهزيمة، سجل لاعبو سيراميكا 3 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

بينما يحتل فريق مودرن سبورت المركز الثانى عشر فى ترتيب دورى nile برصيد 3 نقاط، جمعها من 3 تعادلات ولم يعرف الفوز أو الهزيمة، سجل لاعبو مودرن سبورت هدفا واستقبلت شباكهم مثله.