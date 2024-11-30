شكرا لقرائتكم خبر عن زد يتقدم على حرس الحدود بثنائية البانوبي وزيكو في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول من مباراة زد أمام حرس الحدود بتقدم زد بهدفين نظيفين في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

سجل عبد الرحمن البانوبي هدف التقدم لفريق زد في الدقيقة 18 من تصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، وسجل زد الهدف الثاني في الدقيقة 42 عن طريق مصطفى زيكو، فيما أهدر شادي حسين فرصة محققة لإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 44 وانتهى الشوط بتقدم زد بثنائية نظيفة.

وجاء تشكيل زد على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد أشرف – محمد إسماعيل – مصطفى العش – سامح إبراهيم

خط الوسط: حمدي علاء – أحمد الصغيري - مصطفى سعد

خط الهجوم: شادي حسين – عبد الرحمن البانوبي – مصطفى زيكو

بينما جاء تشكيل حرس الحدود على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: إسلام أبو سليمة – إبراهيم عبد الحكيم – كواسي إيسو

خط الوسط: محمد مصطفى – محمد أشرف – إيزي إيميكا – فوزي الحناوي

خط الهجوم: عمر فتحي – محمود أبو جودة – تريسور موفوسي