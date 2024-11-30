شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحي يحفز لاعبي الاتحاد السكندري قبل خوض السوبر المصري البحريني للسلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري ومحمد خميس عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة بالفريق الأول لكرة السلة على الاجتماع بلاعبي زعيم الثغر قبل التوجه إلى ملعب مباراة كأس السوبر المصري البحريني أمام فريق المنامة بطل كأس السوبر البحريني.

وحرص مصيلحي على تحفيز اللاعبين قبل المباراة ومطالبهم بتقديم مستوي مميز يليق بممثل مصر زعيم الثغر في هذه النسخة الأولي لهذا اللقب الكبير.

ويلتقى اليوم فريق كرة سلة الاتحاد السكندري مع نظيره المنامة البحرينى بكأس السوبر البحرينى الذى يقام بالبحرين.

ويخوض الاتحاد السكندرى اللقاء بصفته بطل السوبر المصرى، بينما يخوض المنامة اللقاء بصفته بطل السوبر البحرينى.

وتوج الفريق الأول لكرة السلة بنادي المنامة البحريني، بكأس السوبر البحريني لكرة السلة على حساب فريق الأهلي البحريني، ضمن منافسات بطولة السوبر المصري البحريني لكرة السلة، والذي تحتضنه مملكة البحرين خلال الفترة الحالية.

وفاز المنامة على نظيره الأهلي البحريني بنتيجة 80-72، ليتوج بلقب كأس السوبر البحريني لكرة السلة للموسم 2024.

فيما سيواجه نادي الأهلي البحريني نظيره الأهلي المصري، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس السوبر المصري البحريني لكرة السلة.

وكان الاتحاد السكندري قد توج أول أمس الخميس بلقب كأس السوبر المصري لكرة السلة على حساب النادي الأهلي بنتيجة 87-84، بعد لقاء قوي من الفريقين.



جلسة لاعبي سلة الاتحاد



رئيس نادي الاتحاد



لاعبي سلة الاتحاد



محمد مصيلحي



مدرب الاتحاد



مصيلحي مع لاعبي الاتحاد



مصيلحي



