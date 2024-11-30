شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب مصر يحضر مباراة سيراميكا ومودرن سبورت باستاد المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

تواجد جهاز منتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، في استاد المقاولون العرب لمتابعة مباراة سيراميكا ومودرن سبورت المقامة حاليًا ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدورى المصرى الممتاز.

ويحرص الجهاز الفني للمنتخب على حضور جميع مباريات الدورى المصرى لمراقبة ومتابعة جميع اللاعبين عن قرب لاختيار الأفضل والأجهز لتمثيل منتخب مصر خاصة وأن جهاز المنتخب يؤكد دائما أن باب المنتخب مفتوح للجميع.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر- عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - احمد هاني - احمد عابدين - عبد الرحمن بودي - محمد توني - عمرو قلاوة - محمد صادق - ايمن موكا - چون ايبوكا.

بينما جاء تشكيل مودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: أحمد مصطفى ، محمد دسوقي، علي الفيل ، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، عبد الرحمن شيكا، علي زعزع ، ابراهيم اجاسا

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى ،عبد الله حافظ، فيجيري ، أميسي ، محمد صبري، محمود شعبان ، محمود رزق، أحمد كباكا، ايبا