شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب مصر يحضر مباراة سيراميكا ومودرن سبورت باستاد المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - محمد مراد - حاتم رضاالسبت، 30 نوفمبر 2024 05:41 م
تواجد جهاز منتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، في استاد المقاولون العرب لمتابعة مباراة سيراميكا ومودرن سبورت المقامة حاليًا ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدورى المصرى الممتاز.
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر- عبد الله مجدي.
خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - احمد القندوسي - أحمد بلحاج.
خط الهجوم: مروان عثمان.يجلس على مقاعد البدلاء كل من:
محمد كوكو - احمد هاني - احمد عابدين - عبد الرحمن بودي - محمد توني - عمرو قلاوة - محمد صادق - ايمن موكا - چون ايبوكا.
بينما جاء تشكيل مودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود جنش
خط الدفاع: أحمد مصطفى ، محمد دسوقي، علي الفيل ، جوناثان نجويم
خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، عبد الرحمن شيكا، علي زعزع ، ابراهيم اجاسا
هجوم: أحمد عاطف
ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى ،عبد الله حافظ، فيجيري ، أميسي ، محمد صبري، محمود شعبان ، محمود رزق، أحمد كباكا، ايبا
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