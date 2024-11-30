شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل فريقى مودرن سبورت وسيراميكا بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة مودرن سبورت بعد قليل في الجولة الرابعة من عمر مسابقة بطولة الدوري المصرى الممتاز "دورى NILE" والتى ستقام على ستاد الجبل الأخضر.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر- عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - احمد هاني - احمد عابدين - عبد الرحمن بودي - محمد توني - عمرو قلاوة - محمد صادق - ايمن موكا - چون ايبوكا.

بينما جاء تشكيل مودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: أحمد مصطفى ، محمد دسوقي، علي الفيل ، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، عبد الرحمن شيكا، علي زعزع ، ابراهيم اجاسا

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى ،عبد الله حافظ، فيجيري ، أميسي ، محمد صبري، محمود شعبان ، محمود رزق، أحمد كباكا، ايبا