شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية لانتخابات المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

أكتمل النصاب القانونى لانتخابات الجمعية العمومية لاتحاد المصارعة، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الاتحاد لدورة انتخابية جديدة بحضور 13 من أصل 22 هيئة حتى الأن .

وتضم الجمعية العمومية للمصارعة 22 هيئة لها حق الحضور والتصويت فى الانتخابات.

ويتنافس في الانتخابات الثنائي هانى علام، وسعيد صلاح على منصب الرئيس، ويحيى زكريا، محمد محمود، محمود المتبولى،على مقعد نائب الرئيس، وفى السكرتير العام ترشح محمود السيد، إبراهيم عادل مصطفي، هشام عبد القادر.

وينافس على أمانة الصندوق أحمد راشد، نبيل الشوربجي، أحمد عمارة، محمود أدم.

وفى العضوية كلا من شريف عقل، وائل الشيمى، مصطفى صبحى، السيد عبدالعال، أمير الغتمى، محمد السبع، أحمد جبر، محمد بدوى، محمود عكاشة، أشرف حافظ، محمد عبد العزيز، أحمد شوقى، نرمين رفيق، إسلام موسى، عبد الرحمن الرفاعى.