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الامارات | تعرف إلى نتيجة تقييم "فيفا" لملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نتيجة تقييمه لملف استضافة السعودية لبطولة كأس العالم 2034، بعد أن كانت قد سلمته في يوليو الماضي، تحت شعار "معًا ننمو"، وكشفت خلاله عن خططها الطموحة لاستضافة الحدث الأكبر في كرة القدم، من خلال 15 ملعبًا موزعة على خمس مدن هي (الرياض، الخبر، جدة، نيوم، أبها).

وذكرت وكالة "واس" السعودية أن تقييم "فيفا" بلغ  419.8 نقطة من 500، ويعد أعلى تقييم فني يمنحه الاتحاد الدولي عبر التاريخ لملف تم تقديمه لاستضافة بطولة العالم.

وزار الوفد الرسمي لـ الفيفا" السعودية خلال شهر أكتوبر الماضي، وقام بجولته التفقدية للوقوف على تفاصيل ترشح المملكة لاستضافة المحفل الكروي العالمي، حيث زار مدن استضافة البطولة، والمشاريع والمرافق المدرجة في ملف الاستضافة واطلّع على الخطط الشاملة وكافة الاستعدادات المقبلة لاستضافة المملكة للحدث الكروي العالمي بتواجد (48) منتخبًا في دولة واحدة لأول مرة عبر التاريخ.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الأمر يُعد إنجازًا سعوديًا جديدًا يجسد الدور الريادي والنقلة النوعية والاستثنائية التي تعيشها المملكة وما تجده من رعاية بالغة ودعم كريم من القيادة الرشيدة في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي وفق رؤى ومستهدفات واضحة وشاملة حملتها رؤية المملكة 2030.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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