الامارات | ماذا قال قائد ليفربول قبل مواجهة مانشستر سيتي؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الهولندي فان دايك قائد فريق ليفربول أنهم في وضع مميز قبل مباراة مانشستر سيتي في قمة الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي، مشيراً إلى أن فريق ليفربول لديه ما يكفي من الخبرة لتساعده في بقية مباريات الموسم.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البطولة برصيد 31 نقطة وبفارق 8 نقاط عن برايتون ومانشستر سيتي صاحبي المركز الثاني والثالث على التوالي، وذلك قبل أن يلتقي ليفربول ومانشستر سيتي يوم غد الأحد.

وقال فان دايك، عن المنافسة هذا الموسم ووضع ليفربول خلال تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "اعتقد أن لدينا ما يكفي من الخبرة لتساعدنا فيما تبقى من الموسم، الجميع يحب أن يكون في الموقف الذي نحن فيه، في هذه المرحلة من الموسم، نحن متقدمين في الصدارة بفارق 8 نقاط، لذلك رغبة الفوز تزداد لديك كلاعب وتريد حصد كل البطولات".

وأضاف: "التواجد في ليفربول كلاعب ليس من أجل المشاركة في المباريات، بل الفوز بها وأن أحقق النجاح في نهاية الموسم، لذلك علينا المحاولة ونأمل أن نستمتع باللقب، لكن هناك لحظات ستكون صعبة للغاية، هناك مباريات سنقدم فيها كل شيء، يجب أن نجد طريقة للفوز في كل مباراة، لذلك علينا أن نكون مستعدين لمثل هذه اللحظات، لأنها قد تجعل موسمك مميزًا، علينا الاستمتاع بمشوارنا حتى نهاية الموسم".

وأشاد فان دايك بمواطنيه ريان جرافنبرخ وكودي جاكبو، وقال: "الطريقة التي نلعب بها والأداء الذي يقدمانه ساعد كثيرًا لإظهارهما بهذا المستوى، لاعبان ملتزمان للغاية، يتدربان بجد كل يوم ويرغبان في التطور، لذلك أراهما لاعبين استثنائيين".