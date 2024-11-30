شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل مجلس إدارة اتحاد الملاكمة الجديد برئاسة اللوزى والان مع تفاصيل الخبر

استطاع مجدى اللوزى الفوز برئاسة اتحاد الملاكمة لدورة جديدة فى الانتخابات التى أجريت منذ قليل لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد خلال الأربعة سنوات المقبلة.

وجاء فوز اللوزى بالحصول على 13 صوتا مقابل 11 صوتا لمنافسة عبد العزيز غنيم.

وجاء تشكيل المجلس كالتالى، محمد توما نائبا ومحمد حسن أمين الصندوق وفى العضوية، إيهاب عبد الباسط ومحمود عبده خليفة وعلى الشراكى ونجيب العيسوى وأشرف سمك وماجدة شمعون مقعد المرأة بالتزكية.

وتشهد انتخابات الملاكمة حضور 25 هيئة لها حق التصويت فى الجمعية العمومية فى ظل عدم مشاركة الشرقية للدخان.

من جانبه، كشف مجدى اللوزى رئيس اتحاد الملاكمة عن رغبته فى توسيع قاعدة الملاكمة خلال المرحلة المقبلة فور فوزه فى الانتخابات والتى حسمها بالحصول على 13 صوت.

وقال اللوزى فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه يعد بحصد الملاكمة ميدالية أولمبية فى لوس أنجلوس 2028.