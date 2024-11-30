شكرا لقرائتكم خبر عن محمود كهربا يقود هجوم الأهلى أمام البنك فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على تواجد محمود عبد المنعم كهربا فى خط هجوم المارد الأحمر بمباراة البنك الأهلى ببطولة الدوري المصري غداً.

وشارك كهربا أساسياً فى مباراة الأهلى وستاد أبيدجان الإيفواري الأخيرة ونجح فى تسجيل هدفين ليقود المارد الاحمر للفوز برباعية مقابل هدفين.

ويرغب كولر فى تعويض غياب الثنائى وسام أبو على وطاهر محمد طاهر مهاجما الأهلى عن مباراة البنك فى استغلال رغبة كهربا فى استعادة فورمته الفنية والبدنية ومواصلة هز شباكى منافسى المارد الأحمر.

يواجه فريق الأهلى نظيره البنك الأهلى فى الخامسة مساء غداً الاحد على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري بعدما حقق المارد الاحمر فوزاً عريضاً على ستاد أبيدجان الايفواري 4-2 فى الجولة الاولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.



ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.