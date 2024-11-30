شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة إنبي فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

اختتم فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم تدريباته استعداداً لمواجهة انبى المقرر لها الثامنة مساء غداً الاحد على استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى nile.

وخاض الدراويش مرانه الأخير ثم أعلن حمد إبراهيم قائمة الدراويش التى تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق بأحد الفنادق.

وضمت قائمة الإسماعيلى لمواجهة إنبى كل من :

حارس مرمى ..أحمد عادل ،كمال السيد، عبد الله جمال

الدفاع ..محمد نصر ، محمد عمار ،عبد الكريم مصطفى ،حاتم سكر ،عبد الله محمد .

الوسط .. عماد حمدي ،هشام محمد ،محمد حسن ،محمد بيومي ،محمد عبد السميع ،عبد الله السعيد ،عبد الرحمن الدح ،محمد خطاري ،عبد الرحمن كتكوت ،عمر القط ،على الملواني ، إبراهيم عبد العال.

الهجوم ..مروان حمدي ،نادر فرج ، النبريصي ،إريك تراوري ومحمد زيدان.

وعكف حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى، على دراسة مباريات إنبى للوقوف على نقاط القوة والضعف التى ظهرت خلال مواجهات إنبى الثلاثة الماضية فى الدورى أمام موردن سبورت وبيراميدز وفاركو، من أجل وضع خطة حصد النقاط الثلاثة.

ويأمل حمد إبراهيم في تجهيز لاعبيه خاصة المهاجمين من أجل استغلال كل الفرص التى تتاح لهم أمام مرمى المنافسين، وعلاج أزمة إهدار الفرص، حيث لم يسجل الفريق سوى هدف واحد حتى الآن.

وتعد مباراة الغد هى الثانية والأربعين بين الفريقين في جميع المسابقات، حيث سبق أن تواجها في 41 مباراة، نجح الإسماعيلى في الفوز في 14 لقاء، بينما خسر 13 مباراة وحسم التعادل 14 مواجهة بينهما، سجل لاعبو الدراويش 50 هدفا واستقبلت شباكهم 54 هدفا.

ويتطلع الدراويش لتحقيق الفوز الثانى على التوالي بعدما نجح في خطف الفوز على بتروجت في الدقائق الأخيرة في الجولة الثالثة بعد التعادل مع المحلة في أول لقاء وخسر من سيراميكا في الثانى، ليحتل المركز التاسع برصيد 4 نقاط.