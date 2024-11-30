شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2024 العديد من الاخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365 ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

هانى أبو ريدة: الأهلي والزمالك متفقين على فكرة رئيس لجنة حكام أجنبي

كشف المهندس هانى أبو ريدة المرشح لرئاسة اتحاد الكرة، عن أن قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك متفقين على ضرورة وجود رئيس أجنبى للجنة الحكام.

أحمد كامل رئيسا لاتحاد الكانوى والكياك.. ويؤكد: هدفنا حصد ميدالية أولمبية

فاز أحمد كامل برئاسة اتحاد الكانوى و الكياك فى الانتخابات التى أجريت منذ قليل لإختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد لمدة 4 سنوات قادمة بالحصول على 6 أصوات مقابل 3 أصوات لعمرو تمراز.

إمام عاشور يرفض الغياب عن مباراة الأهلي والبنك بالدوري.. اعرف التفاصيل

استقر إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الأهلى، على حضور مباراة فريقه أمام البنك الأهلى غداً ببطولة الدوري المصري من المدرجات لدعم زملاؤه واخماد نيران أزمته الحالية داخل القلعة الحمراء.

ميار شريف تخوض منافسات نصف نهائي بطولة بوينس آيرس

تخوض مساء اليوم السبت، البطلة المصرية ميار شريف لاعبة التنس، منافسات الدور نصف النهائي ببطولة دبليو تي إيه 125 كيه بوينس آيرس، أمام التشيكية سارة بجلي.

جوميز يدرس تثبيت تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة فى الدوري

يدرس البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تثبيت التشكيل في مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل.