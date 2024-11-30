اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2024 العديد من الاخبار التى نشرت على موقع الخليج 365 ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

هانى أبو ريدة: الأهلي والزمالك متفقين على فكرة رئيس لجنة حكام أجنبي

كشف المهندس هانى أبو ريدة المرشح لرئاسة اتحاد الكرة، عن أن قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك متفقين على ضرورة وجود رئيس أجنبى للجنة الحكام.

أحمد كامل رئيسا لاتحاد الكانوى والكياك.. ويؤكد: هدفنا حصد ميدالية أولمبية

فاز أحمد كامل برئاسة اتحاد الكانوى و الكياك فى الانتخابات التى أجريت منذ قليل لإختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد لمدة 4 سنوات قادمة بالحصول على 6 أصوات مقابل 3 أصوات لعمرو تمراز.

إمام عاشور يرفض الغياب عن مباراة الأهلي والبنك بالدوري.. اعرف التفاصيل

استقر إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الأهلى، على حضور مباراة فريقه أمام البنك الأهلى غداً ببطولة من المدرجات لدعم زملاؤه واخماد نيران أزمته الحالية داخل القلعة الحمراء.

ميار شريف تخوض منافسات نصف نهائي بطولة بوينس آيرس

تخوض مساء اليوم السبت، البطلة المصرية ميار شريف لاعبة التنس، منافسات الدور نصف النهائي ببطولة دبليو تي إيه 125 كيه بوينس آيرس، أمام التشيكية سارة بجلي.

جوميز يدرس تثبيت تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة فى الدوري

 

يدرس البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تثبيت التشكيل في مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل.

 

 

جلسة لتصفية الأجواء بين إمام عاشور ومحمد الشناوى في الأهلى

 

 

يعتزم نجوم النادى الأهلى الكبار بقيادة عمرو السولية ورامى ربيعة ترتيب جلسة بين الثنائى محمد الشناوى قائد الفريق وإمام عاشور لاعب خط الوسط لتصفية الأجواء بين الثنائى يقوم خلالها الأخير بتقديم اعتذار لحارس المارد الأحمر.

 

 

 

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع التحدى الليبى لضم فهد المسماري

 

فتح مسئولو نادى الزمالك خطوط اتصال مع نظرائهم في التحدى الليبى، لضم لاعبهم فهد المسماري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد مراقبة دقيقة لنجم المنتخب الليبي خلال الأيام الماضية.

 

 

 

 

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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