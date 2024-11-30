شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى اللوزى رئيسا لاتحاد الملاكمة لدورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

فاز مجدى اللوزى برئاسة اتحاد الملاكمة لدورة جديدة فى الانتخابات التى أجريت منذ قليل لاختيار مجلس ادارة جديد يدير الاتحاد خلال الأربعة سنوات مقبلة.

وجاء فوز اللوزى بالحصول على 13 صوتا مقابل 11 صوتا لـ عبد العزيز غنيم الرئيس الحالي للاتحاد.

وشهدت انتخابات الملاكمة حضور 25 هيئة لها حق التصويت فى الجمعية العمومية فى ظل عدم مشاركة الشرقية للدخان، وحصد اللوزي على 13 صوتا فيما حصل غنيم على 11 صوتا وكان هناك صوتاً باطلاً.