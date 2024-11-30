شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يحذر لاعبي البنك من ثلاثي الأهلي قبل مواجهة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

عقد طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق على هامش الاستعداد لمواجهة الأهلي في الدوري، في المباراة التي تجمع الفريقين في الخامسة مساء غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام على ستاد السلام.

وحذر طارق مصطفى لاعبيه من ثلاثي الأهلي، حسين الشحات، كهربا، وأفشة، وذلك قبل اللقاء المرتقب، كما شدد طارق مصطفى على أهمية أداء الأدوار الدفاعية على النحو الأمثل خاصة وأن الأهلي سيدخل مباراة البنك باحثاً عن الثلاث نقاط بعد تعثره بالتعادل في الجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري.

ويعكف طارق مصطفى المدير الفنى للبنك الأهلى على تصحيح الأخطاء لدى الفريق، خاصة فى الخطوط الدفاعية، وذلك قبل اللقاء المرتقب أمام الأهلى فى الجولة الرابعة بالدورى.

وكان البنك الأهلي تعرض للهزيمة في الجولة الأولى من الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام الزمالك، قبل أن يتعادل سلبياً مع فاركو في الجولة الثانية، ثم خسر من بيراميدز في الجولة الماضية بنتيجة 3-1.

وقرر طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، فرض غرامات مالية على لاعبي الفريق، طبقاً للائحة التي تم وضعها منذ بداية الموسم، وذلك بعد الهزيمة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وخسر البنك الأهلي أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين الجمعة الماضى بمنافسات الجولة الثالثة من الدوري، حيث تقدم البنك الأهلي أولا قبل أن يعدل بيراميدز النتيجة ويفوز بثلاثة أهداف لهدف.