شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الأهلي في البحرين يلبي دعوة السفارة المصرية على هامش سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

لبّى الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلى رئيس بعثة الفريق الأول لكرة السلة رجال في البحرين اليوم دعوة السفيرة ريهام خليل سفير مصر بمملكة البحرين، بمقر السفارة المصرية ، وذلك على هامش مشاركة رجال سلة الأهلى في بطولة كأس السوبر المصري البحريني. شهدت الزيارة حضور سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وكل من عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة وأعضاء الاتحاد، ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري.

وحرص الدكتور محمد شوقي على إهداء السفيرة المصرية بالبحرين درع النادي الأهلي، تقديرًا للجهود التي بذلهتا برفقة طاقم السفارة، واستقبالها للبعثة فور وصولها إلى مطار البحرين كما وجهت السفيرة الشكر للدكتور محمد شوقي واكدت على ان الأهلي واجهة مشرفة دائما بالتزامه ونظامه، وأن الدبلوماسية المصرية تسعد دائما بتواجده،.

ويلتقي فريق رجال سلة الأهلي اليوم مع الأهلي البحريني في مباراة تحديد المركز الثالث بالسوبر المصري البحريني.