كيف يستعد الزمالك لاستعادة نغمة الانتصارات فى الدورى أمام غزل المحلة؟

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يستعد فريق الزمالك بقيادة مديره الفنى البرتغالى جوزيه جوميز إلى مواجهة غزل المحلة لإستعادة انتصارات الدورى فى المباراة المقرر لها الإثنين المقبل لمصالحة الجماهير بعد الخسارة فى الظهور الأخير بالمسابقة أمام المصرى.

ويرصد الخليج 365 كيفية استعدادا الزمالك لهذه المواجهة فى التقريرالتالي:-

ج.. يواجه فريق الزمالك نظيره غزل المحلة فى الثامنة مساء الاثنين المقبل على استاذ غزل المحلة.

ج.. قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس الجمعة وعاد اللاعبين للتدريبات اليوم السبت.

س.. كيف يفكر جوميز فى دفاع الزمالك؟

ج.. يدرس البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الاعتماد على محمود حمدى الونش مدافع الفريق، فى مواجهة غزل المحلة، ووضع جوزيه جوميز عدة حلول لتعويض التونسى حمزة المثلوثى حال التأكد من عدم قدرته على المشاركة فى مواجهة المحلة بسبب الكدمة فى عظام القفص الصدرى، ومن ضمن تلك الحلول الاعتماد على "الونش" العائد من الإصابة بالرباط الصليبى.

س..ما موقف ناصر منسى من مواجهة الزمالك أمام المحلة؟

ج.. يستعيد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز خدمات ناصر منسي في مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".

ويعود ناصر منسي لدعم صفوف الزمالك بعد غيابه عن مباراة بلاك بولز الماضية في الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،بسبب امتثاله للعقولة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الأفريقي على خلفية أحداث مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

س..ماذا فعل الزمالك أمام بلاك بولز فى الظهور الأخير قبل مواجهة المحلة؟

ج..حقق الزمالك الفوز على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط في المجموعة.