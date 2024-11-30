شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل الشافعى: سعيد بثقة الجمعية العمومية وأولمبياد لوس أنجلوس هدفنا والان مع تفاصيل الخبر

عبر إسماعيل الشافعى رئيس اتحاد التنس الذى احتفظ بدورة رئاسية جديدة عن سعادته بثقة الجمعية العمومية مجددًا بعد الفوز بالحصول على 15 صوتًا.

وقال الشافعى فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن المجلس الجديد فى خطته زيادة المدربين واللاعبين، مؤكدًا أن أولمبياد لوس أنجلوس 2028 هدف الاتحاد فى المرحلة المقبلة.

واحتفظ إسماعيل الشافعى برئاسة اتحاد التنس لدورة جديدة فى بالحصول على 15 صوتا مقابل صوتين لإسراء السنهوري، خاصة أنه يوجد أندية فى العمومية بصوتين.

وتشهد عمومية اتحاد التنس تواجد 16 هيئة لها حق حضور الانتخابات والتصويت.

وجاء باقى تشكيل المجلس كالتالى: أيمن عزمى نائب رئيس ووليد سامى سكرتير عام وأمين الصندوق وائل كمال الدين وفى العضوية، عمرو صراف ويوسف ندا ودينا هانى وأحمد محمد على عبده وأحمد كمال.