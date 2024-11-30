شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على ثلاثية عطية وتوفيق وأفشة في وسط الأهلى أمام البنك والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى، على استمرار الثلاثى مروان عطية وأكرم توفيق ومحمد مجدى أفشة في التشكيل الأساسى لفريقه خلال مباراة البنك الأهلى المقبلة بالدوري المصري.

يواجه فريق الأهلى نظيره البنك الأهلى فى الخامسة مساء غداً الأحد، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري بعدما حقق المارد الأحمر فوزاً عريضاً على ستاد أبيدجان الايفواري 4-2 فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وشارك الثلاثى مروان عطية وأكرم توفيق ومحمد مجدى أفشة فى التشكيل الأساسى لمباراة ستاد أبيدجان الإيفواري، ويفتقد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه إمام عاشور نجم خط الوسط فى مباراة البنك الأهلى بالدوري المصري بسبب العقوبة الموقعة عليه بقرار من جهاز الكرة بالقلعة الحمراء.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.