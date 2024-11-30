شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي البنك الأهلي: لا نستعد للأهلي بشكل خاص ولدينا لائحة محفزة للفريق والان مع تفاصيل الخبر

كشف أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، آخر استعدادات ناديه لمواجهة الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري، والذي يقام على ستاد السلام.

وقال أشرف نصار في تصريحات عبر برنامج "أخبار أون تايم": نستعد لمواجهة الأهلي مثل أي مباراة، كل المواجهات صعبة هذا الموسم، خاصة مع النظام الجديد للدوري، ونتمنى تقديم عرض مشرف يليق بفريقنا.

وأضاف: بالنظر للبداية التي لم تكن على المستوى المأمول لأن القرعة أوقعتنا في بداية صعبة أمام فرق قوية، ولدينا لائحة للفريق تغطي الجزء الخاص بالإجادة والاجتهاد لتحفيز اللاعبين خلال المباريات.

وواصل: طموحنا على مراحل، مع الدور الأول نسعى لنكون في أول 9 فرق، ثم نلعب على مركز، ولدينا طموح في الفوز بكأس رابطة الأندية في الموسم الجاري.

يختتم اليوم السبت، فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تحت القيادة الفنية لـ طارق مصطفى، استعداداته لمواجهة الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين في الخامسة مساء غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام على ستاد السلام.

وعمل طارق مصطفى المدير الفنى للبنك الأهلى، على مراجعة المباريات السابقة للنادى الأهلى، وبالتحديد 4 مواجهات، أمام سيراميكا وزد والاتحاد في الدوري واستاد أبيدجان بالكونفدرالية، وذلك للتعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأحمر قبل مواجهة الدوري المرتقبة.