شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل الشافعى رئيسا لاتحاد التنس لدورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

احتفظ إسماعيل الشافعى برئاسة اتحاد التنس لدورة جديدة فى بالحصول على 15 صوت مقابل صوتين لإسراء السنهوري، خاصة أنه يوجد أندية فى العمومية بصوتين.

وتشهد عمومية اتحاد التنس تواجد 16 هيئة لها حق حضور الانتخابات والتصويت.

وجاء باقى تشكيل المجلس كالتالى، أيمن عزمى نائب رئيس ووليد سامى سكرتير عام و أمين الصندوق وائل كمال الدين و فى العضوية، عمرو صراف ويوسف ندا ودينا هانى وأحمد محمد على عبده وأحمد كمال .