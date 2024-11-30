شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستحوذ على 6 مقاعد متنوعة فى الاتحاد الدولي للرماية ISSF والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذت مصر تستحوذ على 4 مقاعد فى انتخابات الاتحادالدولي للرماية "ISSF" والتي اقيمت في مقر اللجنة الأولمبية الإيطالية (CONI)، وهذا الانجاز لم تحصل عليه أي دولة في العالم.

فقد حصلت مصر على 4 مقاعد في لجان الاتحاد الدولي للرمايه ، فقد حصد طارق شرارة، على مقعد في" لجنة مسدس"، كما حصدت نها العيسوي، على عضوية في "لجنة البندقية" كما حصد باسل محمد، على عضوية في لجنة التارجت سبرنت" وحصد الدكتور محمد عامر، على عضوية "لجنة المدربين".

بالإضافة للمقعدين السابقين وهو حصول اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي على عضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للرماية "ISSF"، و محمد وهدان علي منصب رئيس لجنة الخرطوش في الاتحاد الدولي للرماية.

وشهد الاجتماع الذي استمر لمدة يومين مناقشات مفتوحة ومثمرة في العديد من الملفات الخاصة بالبطولات الدولية خلال الفترة القادمة ومناقشة تطوير اللعبة في العالم وموقف كل قارة من تنظيم البطولات وتطوير الرماية، والمشاركة في الفاعليات ومسابقات الرسمية لعام 2025.

وقد حرص الإيطالي لوتشيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية ISSF علي تكريم اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للرماية

وأعرب روسي، عن سعادته بوجود شخصية مؤثرة، مؤكداً أهمية تواجد شخصية لها تأثير قوي في لعبة الرماية ممثلاً عن مصر في الاتحاد الدولي، وهو ما يعكس قيمة الرماية المصرية على المستوى الدولي ويعود بمكاسب عديدة على جميع المستويات.