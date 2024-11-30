شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبو ريدة يعلن استمرار عمل رابطة الأندية المحترفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس هانى أبو ريدة المرشح لرئاسة إتحاد الكرة، استمرار عمل رابطة الاندية المحترفة ، وقال أبو ريدة :"الجزء الفني في المسابقة يخص اتحاد الكرة يعني شكل المسابقة وعدد الصعود والهبوط واللائحة الخاصة بالمسابقة لكن الرابطة تختص بالجزء التنظيمي، الرابطة هتستمر المرحلة الجاية ويكملوا الموسم لان مفترض كان يبقى في انتخابات".

وعن شعار القائمة علق أبو ريدة: "شعار الاتحاد الخاص بالقائمة فوجئت بيه الشباب هما اللي عملوه لكن الهدف منه نبقى إيد واحدة".

تعقد قائمة هاني أبوريدة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مؤتمرا صحفيا بأحد الفنادق، لتقديم أعضاء القائمة لوسائل الإعلام وعرض ملامح البرنامج وخطة العمل والرد على استفسارات الصحفيين حول المرحلة المقبلة.

كانت قائمة هانى أبو ريدة المرشحة لانتخابات اتحاد الكرة، عقدت على مدار الأيام الماضية، اجتماعات مع أندية الصعيد ووجه بحرى ومطروح، للتعرف على مطالبها والعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

بدأت القائمة اجتماعاتها بأندية الصعيد، في منتجع الأسيوطي، للتعرف على مطالب تلك الأندية واقتراحتها لتطوير اللعبة خلال المرحلة المقبلة، قبل أن تجتمع مع أندية الوجه البحري ومطروح، بمحافظة كفر الشيخ، لتختتمها بالاجتماع بأندية القاهرة والجيزة اليوم السبت قبل المؤتمر الصحفي.

وتضم القائمة كلاً من هاني أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلي نائبا، وفي العضوية أحمد حلمي الشريف، حمادة الشربيني، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.

وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم في قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أيًا من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا و هيام بركة.