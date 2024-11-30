شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبوريدة: مجلس الجبلاية الحالي سيحسم القرارات المعلقة قبل الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المهندس هاني أبوريدة عن العلاقة المستقبلية لاتحاد الكرة بالأندية، موضحا أنه اتحاد الكرة هو الأب الشرعي لكرة القدم والمسئول عنها وعن الأندية وسيكون هناك تنسيق هناك بين الاتحاد ورابطة الأندية في التعاملات مع الأندية والعلاقة بين الاتحاد والرابطة يجب أن تكون تنسيقية وليست تنافسية، ولكن في النهاية اتحاد الكرة هو صاحب القرار النهائي في كل شيء.

وتحدث أبوريدة كذلك عن موقفه من دعم الأهلي والزمالك وجميع الأندية، مشددا أنه يطالب الجماهير بسؤال أنديتها فنحن نساعد الجميع وندعمهم ونحصل على حقوقهم في الكاف والفيفا، ونوفر العدالة لجميع الأندية.

كشف هاني أيوريدة عن موقف المجلس الجديد لاتحاد الكرة من قرارات لجنة الانضباط المؤجلة، مؤكدا أنه يعلم جيدا أن الاتحاد الحالي قبل عملية التسليم والتسلم للمجلس الجديد سيصدر كل القرارات المؤجلة وينتهي من كل المشاكل، والاتحاد الجديد لن يرث المشاكل التي لم تحل ويجب على كل مسئول أن يقوم بدوره على أكمل وجه حتى آخر لحظة.

وتحدث أبوريدة كذلك عن موقف اللجان الموجودة وخاصة الانضباط، موضحا أنه سيكون هناك قرارات بضرورة وجود خبرات رياضية داخل اللجان القضائية في الاتحاد بالتحديد لتساعد في أعمالها لأن الأمور ليست قضائية بحتة ومن الضروري وجود الشق الرياضي فيها .



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (7)



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (8)



جانب من المؤتمر الصحفى (1)



المؤتمر الصحفى



جانب من المؤتمر الصحفى (2)



جانب من المؤتمر الصحفى (3)



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (9)



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (1)



هانى أبو ريدة (1)



هانى أبو ريدة (2)



هانى أبو ريدة (3)



هانى أبو ريدة (4)



هانى أبو ريدة (5)



هانى أبو ريدة



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (2)



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (3)



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (4)



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (5)