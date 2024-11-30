شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبوريدة يكشف أسباب اختيار قائمته الانتخابيه وكيفية سداد الديون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس هاني أبوريدة عن كواليس اختيار أعضاء قائمته مشددا على أنه ومنذ بداية عمله في مجال كرة القدم وهو يبحث دائما عن الكوادر الجديدة، وخاصة الشباب منهم صغير السن في ظل الرغبة في تحضير كوادر للمستقبل.

وأوضح هاني أبوريدة خلال المؤتمر الصحفى للكشف عن برنامجه الانتخابى أنه يعلم جيدا أن هناك بعض الديون على الاتحاد ولكن في ذات الوقت هناك مستحقات وديون للاتحاد لدى الأندية وبعض الجهات الأخرى وسيتم العمل على تحصيلها وعند الدخول ورؤية كل الأوراق وتفاصيلها سيكون التعامل في المستقبل على حل تلك المشاكل المالية.

وأضاف هانى أبوريدة أنه خرج من تحت يديه العديد من الكوادر الشابة في مختلف البطولات التي قمت بالعمل عليها وتنظيمها، خلال العشرين سنة الماضية حيث تضم القائمة العديد من الكوادر والخبرات منها القانونية، والإدارية والرياضية، وخبرات في الاستثمار الرياضي، ومنهم من عمل بالفعل في الاستثمار بالدرجات الأدنى تحت الدوري الممتاز، ويعلمون جيدا حجم المعاناة التي تعاني منها أندية هذه الأقسام وما يجب تنفيذه لإخراج هذه الأندية من معاناتها، وعملية الإصلاح في تلك الدرجات.

وحول عدم وجود لاعبي كرة قدم في القائمة قال أبوريدة أنه بالطبع كل الاحترام والتقدير لجميع لاعبي الكرة ولكن مع الزمن الحالي ووجود الفضائيات العديدة أصبح الرياضيون يفضلون الاتجاه للتحليل أو الظهور الإعلامي، بجانب العمل الإداري أو التدريب ، وبالتالي عدم وجودهم في القائمة لا يقلل منهم ولكنه يرى من المناسب في هذا التوقيت وجود المجموعة والقائمة الحالية.

أشار أبوريدة إلى أنه حول وجود خبرات بالقائمة قال إنه موجود بخبرة طويلة وسيتم تشكيل لجان مختلفة لديها خبرات كبيرة تساهم مع المجلس والشباب الموجود في إدارة الأمور، كما أنه سيتم تشكيل لجنة فنية لإدارة ملف المنتخبات والناشئين وغيرها من الأمور الهامة.