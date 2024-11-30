شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم بخالص التعازي إلى نادى سموحة فى وفاة "جنى إيهاب" لاعبة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

نعى النادى الأهلى جنى إيهاب لاعبة الكرة الطائرة بنادى سموحة ، وأصدر النادى بياناً رسمياً عبر موقعه قال فيه :"السادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية ‏والقطاعات الرياضية، يتقدمون بخالص التعازي إلى نادي سموحة ومجلس إدارته برئاسة المهندس فرج عامر، في وفاة ‏المغفور لها بإذن الله «جنى إيهاب»، لاعبة الكرة الطائرة ..داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ‏ويدخلها فسيح جناته، ويلهم العائلة ‏الكريمة الصبر والسلوان.‏ «إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»‏.

ونعى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ببالغ الحزن والأسى اللاعبة جنى إيهاب، لاعبة فريق كرة الطائرة بنادي سموحة بالإسكندرية، التي وافتها المنية بعد معاناة طويلة مع المرض.

وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة ومحبيها وأسرة الرياضة المصرية، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن الفقيدة كانت مثالاً يحتذى به في الاجتهاد والمثابرة على الصعيدين الرياضي والإنساني، مشيدًا بروحها الطموحة التي ظلت تواجه المرض بكل شجاعة وإيمان.

رحم الله جنى إيهاب وأسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.