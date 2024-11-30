شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة: منصب المدير الفني للاتحاد مستمر وتشكيل اللجان لا يتعارض مع عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هاني أبو ريدة المرشح على رئاسة اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة المقرر لها يوم 10 ديسمبر المقبل إنه لا نية لإلغاء منصب المدير الفني للجبلاية، مؤكداً أن تشكيل لجان فنية لا يتعارض مع المنصب.

وأضاف أبو ريدة خلال المؤتمر الصحفى المقام بأحد الفنادق:" نحن حريصين أن تكون كل الأمور منضبطة في قضية التزوير في الأعمار السنية، الكشوف الطبية الموجودة للاعبين تحت 17 سنة بتوضح كل حاجة، هيكون لينا دور مع اللجنة الطبية فيها".

وواصل:" اتمنى تطبيق الاستثمار في الاندية الشعبية لأن لو الأمور استمرّت على هذا المنوال الأندية الشعبية ستختفي وأنا حزين لما يكون أسامي كبيرة مش موجودة على الساحة مثل المنصورة والترسانة والمنيا".



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (7)



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (8)



جانب من المؤتمر الصحفى (1)



المؤتمر الصحفى



جانب من المؤتمر الصحفى (2)



جانب من المؤتمر الصحفى (3)



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (9)



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (1)



هانى أبو ريدة (1)



هانى أبو ريدة (2)



هانى أبو ريدة (3)



هانى أبو ريدة (4)



هانى أبو ريدة (5)



هانى أبو ريدة



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (2)



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (3)



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (4)



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (5)