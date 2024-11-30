شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة: محمد صلاح داعم كبير للمنتخب.. وأشكر اتحاد الكرة على فكرة دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هاني أبو ريدة المرشح على رئاسة مجلس إدارة اتحاد الكرة في الانتخابات المقرر لها 10 ديسمبر المقبل أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي داعم كبير للمنتخب الوطني مؤكداً أنه يقدم صورة رائعة لمصر في الخارج.

أضاف أبو ريدة خلال مؤتمر صحفى بأحد الفنادق:"بوجه التحية لمحمد صلاح على مجهوده اللي بيقدم صورة رائعة عننا في الخارج وهو داعم كبير لمنتخب مصر".

وتابع:"بوجه التحية لاتحاد الكرة على فكرة دوري المحترفين لكن خلال اجتماعاتنا مع الاندية هما بيتحملوا مصاريف كبيرة جدا وهنحاول نشوف حلول ونساعدهم ومن خلال تنمية الموارد هنشوف مشاكل اندية الدرجة الثانية والثالثة وهنحاول من خلال الرعاة نعمل ليهم حاجة كويسة".



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (7)



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (8)



جانب من المؤتمر الصحفى (1)



المؤتمر الصحفى



جانب من المؤتمر الصحفى (2)



جانب من المؤتمر الصحفى (3)



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (9)



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (1)



هانى أبو ريدة (1)



هانى أبو ريدة (2)



هانى أبو ريدة (3)



هانى أبو ريدة (4)



هانى أبو ريدة (5)



هانى أبو ريدة



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (2)



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (3)



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (4)



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (5)