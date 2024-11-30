شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصيلحي يشكر نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على حفاوة الاستقبال والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي.

يأتى ذلك بحضور كل من علاء مدارا رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة وريهام عبد الحميد خليل سفيرة مصر بمملكة البحرين وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

وشكر عمرو مصيلحي الشيخ عيسى بن علي آل خليفة على حفاوة الاستقبال والذي يدل على مدى الحب والمودة بين شعبي الدولتين وعلى استضافة مملكة البحرين لكأس السوبر المصري وحسن التنظيم للبطولة .