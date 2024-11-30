شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبو ريدة: الأهلي والزمالك متفقين على فكرة رئيس لجنة حكام أجنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس هانى أبو ريدة المرشح لرئاسة اتحاد الكرة، عن أن قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك متفقين على ضرورة وجود رئيس أجنبى للجنة الحكام.

وقال أبو ريدة: "الأهلي والزمالك متفقين على فكرة رئيس لجنة حكام أجنبي، وكل مكان فيه مجاملات ومهم ميكونش عندنا لجان على الورق إحنا هنحاول نخلي الناس داخل اللجان عندهم الرغبة لتقديم شىء للكرة المصرية".

ويضيف هانى أبو ريدة:" أثناء فترة وجودى فى اتحاد الكرة منتخب مصر وصل كأس الأمم الأفريقية ووصلنا للمباراة النهائية 2017 فى الجابون وفوزنا على المغرب بعد 28 عاماً وصعدنا لكأس العالم بعد فترة غياب وصلت 28 عاماً أيضاً على حساب غانا اللى كسبت المنتخب 6 قبل كدا".

وتابع :"الناس محسسانى اننا بنروح كل بطولة كأس عالم واعتبروا اللي حصل في 2018 اخفاق لكنه كان نجاح، احنا عملنا مشروع مركز المنتخبات الوطنية، كان عندنا إنجازات واستطعنا بمساعدة الدولة وهيئاتها اننا ننظم امم افريقيا في 5 شهور وهذا إنجاز، أنا سعيد بالفترة اللي قضيتها بشكل عام ، وبنشتغل على مراحل كنا بنشتغل على المنتخبات وبعدين تنظيم امم أفريقيا".

تعقد قائمة هاني أبوريدة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مؤتمرا صحفيا بأحد الفنادق، لتقديم أعضاء القائمة لوسائل الإعلام وعرض ملامح البرنامج وخطة العمل والرد على استفسارات الصحفيين حول المرحلة المقبلة.

كانت قائمة هانى أبو ريدة المرشحة لانتخابات اتحاد الكرة، عقدت على مدار الأيام الماضية، اجتماعات مع أندية الصعيد ووجه بحرى ومطروح، للتعرف على مطالبها والعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

بدأت القائمة اجتماعاتها بأندية الصعيد، في منتجع الأسيوطي، للتعرف على مطالب تلك الأندية واقتراحتها لتطوير اللعبة خلال المرحلة المقبلة، قبل أن تجتمع مع أندية الوجه البحري ومطروح، بمحافظة كفر الشيخ، لتختتمها بالاجتماع بأندية القاهرة والجيزة اليوم السبت قبل المؤتمر الصحفي.

وتضم القائمة كلاً من هاني أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلي نائبا، وفي العضوية أحمد حلمي الشريف، حمادة الشربيني، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.

وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم في قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أيًا من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا و هيام بركة.



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (7)



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (8)



جانب من المؤتمر الصحفى (1)



المؤتمر الصحفى



جانب من المؤتمر الصحفى (2)



جانب من المؤتمر الصحفى (3)



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (9)



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (1)



هانى أبو ريدة (1)



هانى أبو ريدة (2)



هانى أبو ريدة (3)



هانى أبو ريدة (4)



هانى أبو ريدة (5)



هانى أبو ريدة



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (2)



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (3)



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (4)



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (5)