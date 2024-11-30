شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة: بدأنا العمل على عودة الجماهير للملاعب بكامل سعتها والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة جديدة نحو تطوير كرة القدم المصرية، أعلن هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن بدء العمل الفوري لعودة الجماهير إلى المدرجات بكامل طاقتها.

وأكد أبوريدة على أنه سيتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الشباب والرياضة، وشركة تذكرتي، ووسائل الإعلام، والأجهزة الأمنية، بهدف معالجة أسباب إحجام الجماهير عن حضور المباريات، وتوفير أجواء مريحة ومشجعة لحضور المباريات.

وأوضح أبوريدة أن المجلس الجديد سيعمل على تطوير كافة الإدارات داخل الاتحاد، وذلك من خلال تطبيق أحدث الأدوات والمعايير في إدارة شؤون الاتحاد، بما في ذلك إدارة الإعلام، وإدارة المسابقات، وشؤون اللاعبين، وغيرها من الملفات الهامة.

وتوجه هاني أبوريدة بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم ودعمهم طوال المشوار، وكافة أجهزة الدولة المعنية بالرياضة ومسئوليها والسيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على دعمهم وثقتهم، وكذلك إصرارهم على توفير مناخ ملائم للنجاح في تطوير الكرة المصرية وعودتها للريادة، مصر دولة كبيرة لها تاريخ عريق في كرة القدم و تستحق واقع و مستقبل افضل يتناسب مع إمكانيات مصر و تاريخها .

ووجه أبوريدة الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على ما قدموه خلال الفترة الماضية في حدود إمكانياتهم واجتهادهم والضغوط التى تعرضوا لها، وتعلمنا دوما في مجتمع كرة القدم أن الكل يكمل مسيرة من سبقه، وموجها الشكر لمجالس الإدارات السابقة والمتعاقبة، والشركة المتحدة وكل رعاة الكرة المصرية، وكل نجوم وأساطير وأعضاء أسرة المجتمع الكروي المصري، مؤكدا أنه يمد لهم جميعا يده للمشاركة والمشورة والعون والمساعدة للنهوض بالكرة المصرية.