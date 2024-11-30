شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال النصاب القانونى لانتخابات الملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

اكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية لانتخابات اتحاد الملاكمة لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد خلال الأربعة سنوات المقبلة بحضور 21 من أصل 26.

ويتنافس على الرئاسة كلاً ، من عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد الحالى ومجدى اللوزي رئيس جهاز الرياضة السابق ، فيما ترشح على منصب نائب رئيس اتحاد الملاكمة ، الثنائى أحمد فاروق ومحمد توما ، بينما ترشح على منصب أمين الصندوق أحمد عطية.

و فى منصب العضوية يتنافس كلا من ، نجيب العيسوى و نبيل عسكر وعماد بليدى ووحيد مدنى و أشرف حميدة و رفعت حميدة و سيد عثمان و محمود عبده و أشرف سمك و إيهاب عبد الوهاب و ماجدة اسماعيل .

وتشهد انتخابات الملاكمة حضور 26 هيئة لها حق التصويت فى الجمعية العمومية .