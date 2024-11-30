شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال النصاب القانونى لانتخابات الملاكمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 30 نوفمبر 2024 01:49 م
اكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية لانتخابات اتحاد الملاكمة لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد خلال الأربعة سنوات المقبلة بحضور 21 من أصل 26.
ويتنافس على الرئاسة كلاً ، من عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد الحالى ومجدى اللوزي رئيس جهاز الرياضة السابق ، فيما ترشح على منصب نائب رئيس اتحاد الملاكمة ، الثنائى أحمد فاروق ومحمد توما ، بينما ترشح على منصب أمين الصندوق أحمد عطية.
و فى منصب العضوية يتنافس كلا من ، نجيب العيسوى و نبيل عسكر وعماد بليدى ووحيد مدنى و أشرف حميدة و رفعت حميدة و سيد عثمان و محمود عبده و أشرف سمك و إيهاب عبد الوهاب و ماجدة اسماعيل .
وتشهد انتخابات الملاكمة حضور 26 هيئة لها حق التصويت فى الجمعية العمومية .
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