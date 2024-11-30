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اكتمال النصاب القانونى لانتخابات الملاكمة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

السبت، 30 نوفمبر 2024 01:49 م

اكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية لانتخابات اتحاد الملاكمة لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد خلال الأربعة سنوات المقبلة بحضور 21 من أصل 26.

ويتنافس على الرئاسة كلاً ، من عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد الحالى ومجدى اللوزي رئيس جهاز السابق ، فيما ترشح على منصب نائب رئيس اتحاد الملاكمة ،  الثنائى أحمد فاروق ومحمد توما ، بينما ترشح على منصب أمين الصندوق أحمد عطية.

و فى منصب العضوية يتنافس كلا من ، نجيب العيسوى و نبيل عسكر وعماد بليدى ووحيد مدنى و أشرف حميدة و رفعت حميدة و سيد عثمان و محمود عبده و أشرف سمك و إيهاب عبد الوهاب و ماجدة اسماعيل .

وتشهد انتخابات الملاكمة حضور 26 هيئة لها حق التصويت فى الجمعية العمومية .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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