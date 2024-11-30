شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبو ريدة عن موقفه من حسام حسن: كل الدعم للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالتزكية، عن موقفه من حسام حسن المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني، ومصيره من الاستمرار مع الفراعنة في الفترة المقبلة.

وقال أبو ريدة خلال كلمته على هامش المؤتمر الصحفي المقام حالياً: لا أقف عند الكلام الصغير، كل الدعم للمنتخب وتوفير سبل النجاح، أبلغت هذا الكلام لبعض المسئولين الذين سألوني عن المنتخب، في الكرة دائماً النتائج هي التي توقف الاتحاد، عندما تعرضنا للهزيمة في 2019 رحلنا.

أضاف أبو ريدة: سيكون هناك لجنة فنية تخص مسابقات الناشئين، وسنعود إليها في مسألة إلغاء منتخبات من عدمه، ولم يتم الاستقرار على أسمائهم.

وعن لجنة الحكام قال أبو ريدة: طول عمري عندي ثقة في الحكام المصريين، عندم نراهم في الخارج نجدهم من أفضل حكام العالم المشكلة مشكلة ثقة، الحكام محتاجة الثقة والأندية عاوزة تكون مرتاحة، لما نيجي هعمل اتصال مع الاندية ونراجع معاهم الرؤية لو في تصميم أن رئيس لجنة الحكام أجنبي هرجع للمجلس ونناقش الأمر.