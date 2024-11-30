شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبو ريدة: الحكام المصريين محتاجين ثقة وهناقش مجلسى فى اختيار أجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يري المهندس هانى أبو ريدة المرشح لرئاسة إتحاد الكرة أن الحكام المصريين من أحسن حكام العالم ويفتقدون فقط للثقة.

وقال هانى أبوريدة:"طول عمري عندي ثقة في الحكام المصريين ولما بنشوفهم بره بيبقوا من احسن حكام العالم المشكلة مشكلة ثقة، الحكام محتاجة الثقة والأندية عاوزة تكون مرتاحة، لما نيجي هعمل اتصال مع الاندية ونراجع معاهم الرؤية لو في تصميم ان رئيس لجنة الحكام اجنبي هرجع للمجلس ونناقش الأمر".

تعقد قائمة هاني أبوريدة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مؤتمرا صحفيا بأحد الفنادق، لتقديم أعضاء القائمة لوسائل الإعلام وعرض ملامح البرنامج وخطة العمل والرد على استفسارات الصحفيين حول المرحلة المقبلة.

كانت قائمة هانى أبو ريدة المرشحة لانتخابات اتحاد الكرة، عقدت على مدار الأيام الماضية، اجتماعات مع أندية الصعيد ووجه بحرى ومطروح، للتعرف على مطالبها والعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

بدأت القائمة اجتماعاتها بأندية الصعيد، في منتجع الأسيوطي، للتعرف على مطالب تلك الأندية واقتراحتها لتطوير اللعبة خلال المرحلة المقبلة، قبل أن تجتمع مع أندية الوجه البحري ومطروح، بمحافظة كفر الشيخ، لتختتمها بالاجتماع بأندية القاهرة والجيزة اليوم السبت قبل المؤتمر الصحفي.

وتضم القائمة كلاً من هاني أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلي نائبا، وفي العضوية أحمد حلمي الشريف، حمادة الشربيني، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.

وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم في قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أيًا من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا و هيام بركة.



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (7)



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (8)



جانب من المؤتمر الصحفى (1)



المؤتمر الصحفى



جانب من المؤتمر الصحفى (2)



جانب من المؤتمر الصحفى (3)



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (9)



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (1)



هانى أبو ريدة (1)



هانى أبو ريدة (2)



هانى أبو ريدة (3)



هانى أبو ريدة (4)



هانى أبو ريدة (5)



هانى أبو ريدة



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (2)



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (3)



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (4)



مؤتمر المجلس الجديد لاتحاد الكرة (5)