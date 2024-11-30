شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبو ريدة: نعمل على إعادة الجماهير لمباريات المنتخب ونتواصل مع فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة القادم بالتزكية، أن مجلس إدارة الاتحاد المقبل ينوي تطبيق بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة من أجل توفير الاهتمام الطبي المناسب للبطولات المحلية ، موضحاً أنه لابد من تواجد سيارات الأسعاف في الملاعب حتى لا تُقام أي مباراة بدون وجود سيارات اسعاف.

وشدد أبو ريدة على أن الاتحاد سيكون مُطالب بمساعدة الأندية الصغيرة بشأن تواجد سيارات الأسعاف خلال المباريات التي تٌقام على ملاعبها.

وتابع أبوريدة في المؤتمر الصحفي المُقام حالياً بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر لشرح رؤيته للدورة المقبلة: سنحاول مع الجهات الأمنية زيادة عدد الجماهير في المباريات بعدما بذلت رابطة الأندية جهداً واضحاً في هذا الملف.

وواصل : هناك إحجام واضح من الجماهير عن مباريات المنتخبات الوطنية وهذا أمر سلبي وسيئ ونعمل على علاجه لأننا قدمنا نموذج رائع في بطولة أمم أفريقيا عام 2006 التي أبهرت القارة الأفريقية بالتنظيم الرائع والحضور الجماهيري المثالي قبل أن يحصد منتخبنا اللقب في النهاية.

وأكد رئيس إتحاد الكرة القادم بالتزكية أن مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر يُعد صرح رياضي رائع لا يقل عن مراكز كثيرة في العالم ونعمل على أن يستضيف تدريبات ومعسكرات جميع المنتخبات الوطنية.

وتابع أبو ريدة: الفيفا عنده مشروعات اسمها مشروعات forward بتكون مخصصة للدعم وعندنا هدف نستغل المشروع ده للاستفادة في دورات المدربين والأكاديميات وتواصلنا مع مسئولو هذا المشروع بخصوص الأكاديميات والأستفادة منه بما يخدم الكرة المصرية.