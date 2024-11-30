شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال النصاب القانونى لانتخابات اتحاد التنس والان مع تفاصيل الخبر

إكتمل النصاب القانونى لانتخابات اتحاد التنس بحضور 16 هيئة من أصل 16 لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد خلال الأربعة سنوات القادمة.

وتشهد عمومية اتحاد التنس تواجد 16 هيئة لها حق حضور الانتخابات والتصويت .

ويتنافس على منصب رئاسة اتحاد التنس كل إسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد الحالي، إسراء السنهورى رئيسة اتحاد السابقة، وعلى منصب النائب تقدم كل من: توفيق عوض، أيمن عزمي.

وبينما على منصب السكرتير العام تقدم كل من: منة الله حامد، وليد سامي، أما على منصب أمين الصندوق تقدم كل من: عطية البيومي، وائل التلباني، وائل فاروق.

وعلى منصب العضوية تقدم كل من: سارة خميس، هبة إسماعيل، أحمد زاهر، حمدي الأمين، عمرو شعبان، أحمد كمال، أحمد عبده، دينا خليل، عمرو الصواف، يوسف ندا.