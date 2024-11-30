شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبو ريدة: أشكر الشركة المتحدة على دعمها ونسعى لتطوير التحكيم المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هانى أبو ريدة المرشح على رئاسة اتحاد الكرة في الانتخابات المقرر إقامتها يوم 10 ديسمبر المقبل إنه سيفعل دور اللجان في الفترة لمساعدة مسئولي الجبلاية في عملهم موجهاً الشكر للشركة المتحدة على دعمها للاتحاد.

أضاف أبو ريدة خلال مؤتمر صحفى بأحد الفنادق:"بشكر جمال علام ومجموعته على أداؤهم الفترة اللي فاتت وكل اللي جلس على كرسي الاتحاد لأنها مسئولية، كرة القدم هي المزاج العام للشعب، بشكر كل من تواجد في هذا العمل وكل الناس اللي اتعاملت معاهم على مدار 30 سنة فاتت".

تابع:"كل أمنياتنا الفترة الجاية نسعد الشعب المصري والانتصارات، عاوز اشكر الاندية بالكامل اللي كسبت بطولات أسعدت الشعب المصري والفترة الجاية في لجان داخل الاتحاد مهمة جدا هنفعل دورها علشان تساعد الاتحاد".

وأكمل:" مفيش نجاح بدون مشروع، من خبرتي السابقة في مشروع بدأ من 92 لـ 2004، دي من اسعد تجاربي في العمل التطوعي في اتحاد الكرة، وطلعت نجوم قدروا ياخدوا بطولات "4 امم افريقيا في 12 سنة"، بعد كده المشروع وقف".

وواصل:"بنفكر نرجع المشروع ده ونوصل بيه لتعاقب اجيال يكون عندهم الخبرات الكافية ويلعبوا في المستوى الأول والتحكيم فيه مشاكل في كل العالم، لازم نفكر بشكل جدي في موضوع الحكام وازاي نطورهم، وازاي نصل للشكل المناسب، بوجه التحية لـ3 حكام راحوا معسكر كأس العالم، مهم مصر تكون ممثلة في كأس العالم، لكن الأهم ان الحكام يكون عندهم روح التعاون ويساعدوا بعض ميبقاش كل مجموعة عمل للحكام واقفة للآخرين".

وأكمل:"احنا كل الموارد المتاحة في الفيفا هنحاول نستفيد بيها مع الحكام لتطويرهم على مستوى الدورات التدريبية وهنستغل علاقاتنا بالاتحاد الدولي لدعم مدربينا ودورات المدربين

واختتم :"بشكر الشركة المتحدة على دعم الاتحاد وبنفكر خارج الصندوق علشان يبقى عندنا موارد ندعم المنتخبات ونساعد الأندية وبنفكر في اعادة دوري المدارس علشان الشباب والنشء بتوعنا يتعودوا على الممارسة الرياضية الفترة الجاية".



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هاني أبو ريدة (2)



هاني أبو ريدة (3)