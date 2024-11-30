شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة ينعي المستشار جودت الملط واللاعبة جنى إيهاب والان مع تفاصيل الخبر

ينعي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ببالغ الحزن والأسى اللاعبة جنى إيهاب، لاعبة فريق كرة الطائرة بنادي سموحة بالإسكندرية، التي وافتها المنية بعد معاناة طويلة مع المرض.

وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة ومحبيها وأسرة الرياضة المصرية، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن الفقيدة كانت مثالاً يحتذى به في الاجتهاد والمثابرة على الصعيدين الرياضي والإنساني، مشيدًا بروحها الطموحة التي ظلت تواجه المرض بكل شجاعة وإيمان.

رحم الله جنى إيهاب وأسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وفي السياق ذاته نعى الدكتور أشرف صبحي، المستشار جودت الملط، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، مؤكدًا أن المستشار جودت الملط كان قامة وطنية بارزة ورمزًا من رموز النزاهة والشفافية، وأسهم بشكل كبير في تعزيز قيم الرقابة والمحاسبة في مصر.

وأضاف أن الفقيد ترك إرثًا كبيرًا من العمل المخلص والإسهامات المهمة التي أثرت في مجالات الإدارة والحوكمة، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.