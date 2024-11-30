شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى الزمالك المصاب يواصل التأهيل على هامش مران الأبيض اليوم والان مع تفاصيل الخبر

واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد السيد وناصر ماهر ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرامج التأهيلية الموضوعة لهم من قبل الجهاز الطبي للأبيض، على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً للقاء غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الثلاثي مجموعة من الفقرات التأهيلية ضمن البرامج التأهيلية الموضوع لهم، في صالة الجيمانيزيوم، لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية، اليوم السبت، على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان لاعبو الفريق حصلوا على راحة من التدريبات أمس الجمعة عقب الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بهدفين دون رد في بطولة الكونفدرالية مساء الأربعاء، ثم الفوز ودياً على مدينة نصر بهدف دون مقابل صباح يوم الخميس الماضي في لقاء شهد مشاركة البدلاء والمستبعدين من لقاء بطل موزمبيق.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.