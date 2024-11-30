شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كامل رئيسا لاتحاد الكانوى والكياك.. ويؤكد: هدفنا حصد ميدالية أولمبية والان مع تفاصيل الخبر

فاز أحمد كامل برئاسة اتحاد الكانوى و الكياك فى الانتخابات التى أجريت منذ قليل لإختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد لمدة 4 سنوات قادمة بالحصول على 6 أصوات مقابل 3 أصوات لعمرو تمراز.

واكتمل النصاب القانونى لانتخابات الجمعية العمومية لاتحاد الكانوى و الكياك لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد الأربعة سنوات المقبلة بحضور 10 من 10 لهم حق التصويت.

وجاء تشكيل باقى مجلس الإدارة كالتالى، خالد سمير نائبا وعادل محمد عبد المنعم أمين صندوق وفى العضوية ، سامح عبد العزيز وممدوح مجدى وعبير عزت وأحمد إسماعيل.

من جانبه كشف أحمد كامل رئيس اتحاد الكانوى والكياك الجديد على وجود خطة لتطوير الاتحاد سيبدأ فى تنفيذها مع مجلسه من اليوم، وقال فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن هدفه الأساسي العمل على حصد ميدالية أولمبية فى لوس أنجلوس 2028 .