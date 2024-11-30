شكرا لقرائتكم خبر عن فريق رجال سلة الأهلي يواجه الأهلي البحريني لتحديد المركز الثالث فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلى اليوم السبت مع الأهلي البحريني، في المباراة التي تجمع بين الفريقين لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس السوبر المصري البحريني.

تقام المباراة داخل صالة "خليفة" بمدينة عيسى، وتنطلق في تمام الرابعة والنصف عصرًا، بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت البحرين.

وتضم قائمة رجال سلة الأهلي المشاركة في بطولة كأس السوبر 14 لاعبًا وهم كل من عمرو زهران وإبراهيم زهران وإيهاب أمين وعمرو الجندي ومروان سرحان وسيف سمير ومؤمن خيري ومصطفى كيچو وأحمد مهيب وجون دانييل روبيرسون وعبد الله محمد وعمر طارق ورامي إبراهيم ومحمد خيري.

ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من الإسباني أوجستي بوش مديرًا فنيًا وأحمد الجارحي مدربًا عامًا ورامي الدياسطي مدربًا وطارق الغنام مديرًا للفريق ووليد الخراط إداري الفريق ومحمد جاد راغب طبيب الفريق وأحمد حسن عبده إخصائي العلاج الطبيعي ومحمد عز الدين إخصائي التأهيل البدني ومحمد عيسى أخصائي التدليك وعلاء لطفي أخصائي إحصاء وطارق الحسيني المعد البدني وشهاب كمال طبيب التغذية وحامد عبد الحفيظ مسئول الخدمات والمعاونة.