شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يجتمع باللاعبين وجهازه المعاون فى الزمالك.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم السبت على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت الجلسة الحديث عن برنامج الفريق خلال مران اليوم ، وأبرز المهام المطلوبة من كل لاعب، و طالب جوميز اللاعبين بغلق صفحة الكونفدرالية والتركيز على مواجهة غزل المحلة بالدوري.

واجتمع جوميز مع جهازه المعاون لتوزيع بعض المهام عليهم خلال المران، و تم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات لخوض بعض الفقرات البدنية.

وكان لاعبو الفريق حصلوا على راحة من التدريبات أمس الجمعة عقب الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بهدفين دون رد في بطولة الكونفدرالية مساء الأربعاء، ثم الفوز ودياً على مدينة نصر بهدف دون مقابل صباح يوم الخميس الماضي في لقاء شهد مشاركة البدلاء والمستبعدين من لقاء بطل موزمبيق.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.