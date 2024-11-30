شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة: أنتظروا أداء قوي أمام الزمالك وطلبات أحمد عيد مُجابة والان مع تفاصيل الخبر

كشف صابر عيد المتحدث الرسمي لفريق غزل المحلة، آخر استعدادات الفريق المحلاوي للمواجهة المرتقبة أمام نادي الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

وقال صابر عيد عبر برنامج "صباح أون تايم": مباريات الزمالك مع المحلة قوية جدًا.. المباريات الجماهيرية ممتعة جدًا سواء أمام الأهلي أو الزمالك، والزمالك خسر أخر مباراة مع المصري في الدوري، وهدفنا الاستمرار على الأداء القوي بعد الفوز على الجونة في الجولة الماضية.

أضاف: نتمنى أن نكون ضمن أول 9 فرق في جدول مسابقة الدوري، وخلال ثلاث أو أربع مواسم نكون في المربع الذهبي للبطولة.

واصل: مجلس الإدارة سيجتمع مع أحمد عيد عبد الملك للتعرف على طلباته في الميركاتو الشتوي وأي طلب سيتم تنفيذه ، واختتم: عبد الرحمن بودي مدافع الفريق فقط، يغيب عن مواجهة الزمالك بسبب إصابته في الركبة.