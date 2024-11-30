شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم دغموم يرحب بالاستمرار مع المصري قبل مفاوضات التجديد والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مقرب من الجزائري عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب النادي المصري، أن اللاعب يرحب بتجديد تعاقده مع الفريق البورسعيدي لفترة مقبلة، وذلك مع اقتراب انتهاء تعاقده مع النادي المصري بنهاية الموسم الجاري.

وأكد المصدر في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن عبد الرحيم دغموم يشعر بالاستقرار مع المصري والانسجام مع زملائه بالفريق، وكذلك جماهير الفريق التي تدعمه باستمرار، وذلك في انتظار بدء مفاوضات تجديد التعاقد.

وخاض دغموم انطلاقة مميزة مع النادي المصري في الموسم الجاري، حيث شارك في 5 مباريات سجل خلالهم 3 أهداف.

ويستعد المصري لمواجهة بيراميدز في الخامسة مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري، حيث يبحث المصري عن مواصلة الانتصارات.

وكان المصري فاز في الجولة الثالثة من الدوري على الزمالك بهدف نظيف، حيث قرر مجلس المصري صرف مكافآت اللاعبين بشكل فوري بعد مضاعفتها لتحفيز اللاعبين لمواصلة العروض القوية.

واستهل المصري مشواره في بطولة الدوري بالفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتعادل سلبياً مع الجونة، ثم فاز في الجولة الثالثة على الزمالك بهدف نظيف.

ويحتل المصري المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري، برصيد 7 نقاط خلف الأهلي وبيراميدز واللذان يمتلكان نفس رصيد النقاط.