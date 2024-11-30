شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مفاوضات الزمالك مع التحدى الليبى لضم فهد المسماري والان مع تفاصيل الخبر

فتح مسئولو نادى الزمالك خطوط اتصال مع نظرائهم في التحدى الليبى، لضم لاعبهم فهد المسماري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد مراقبة دقيقة لنجم المنتخب الليبي خلال الأيام الماضية.

وعلم ”الخليج 365” أن التحدي الليبي رحب بانتقال فهد المسماري إلى صفوف الزمالك في الميركاتو الشتوي ويتبقى فقط الإتفاق على الأمور المالية والتعاقدية بين الطرفين، لوضع الرتوش النهائية على الصفقة.

ورحب فهد المسماري بالانتقال لنادى الزمالك حيث كشف اللاعب للمقربون منه أن ارتداء قميص أبناء ميت عقبة حلماً له من الصغر، وينتظر اللاعب إنهاء كواليس الاتفاق بين ناديه ومسئولي النادي الأبيص.

فى سياق مختلف يواصل الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز اليوم السبت استعداداته لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بلاك بولز الموزمبيقى استعداداً لمواجهة غزل المحلة ضمن خطة استعادة التتويج بلقب الدوري المصري.

وحقق الزمالك الفوز على بلاك بولز بهدفين دون رد في الكونفدرالية بينما خسر مباراته الاخيرة فى الدوري المصري أمام المصري البورسعيدى بهدف دون رد.