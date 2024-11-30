شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يضع خطة مواجهة الأهلي في المران الأخير للبنك والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم السبت، فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تحت القيادة الفنية لـ طارق مصطفى، استعداداته لمواجهة الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين في الخامسة مساء غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام على ستاد السلام.

وعمل طارق مصطفى المدير الفنى للبنك الأهلى، على مراجعة المباريات السابقة للنادى الأهلى، وبالتحديد 4 مواجهات، أمام سيراميكا وزد والاتحاد في الدوري واستاد أبيدجان بالكونفدرالية، وذلك للتعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأحمر قبل مواجهة الدوري المرتقبة.

وكان البنك الأهلي تعرض للهزيمة في الجولة الأولى من الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام الزمالك، قبل أن يتعادل سلبياً مع فاركو في الجولة الثانية، ثم خسر من بيراميدز في الجولة الماضية بنتيجة 3-1.

وقرر طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، فرض غرامات مالية على لاعبي الفريق، طبقاً للائحة التي تم وضعها منذ بداية الموسم، وذلك بعد الهزيمة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وخسر البنك الأهلي أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين الجمعة الماضى بمنافسات الجولة الثالثة من الدوري، حيث تقدم البنك الأهلي أولا قبل أن يعدل بيراميدز النتيجة ويفوز بثلاثة أهداف لهدف.